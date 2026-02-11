Dl Ucraina | sì della Camera alla fiducia con l’ok anche dei ‘vannacciani’

La Camera ha dato il via libera al decreto legge sull’Ucraina con 207 voti favorevoli, 119 contrari e 4 astenuti. Il governo ha ottenuto la fiducia anche grazie all’appoggio di alcuni deputati dei ‘vannacciani’, che hanno deciso di sostenere il provvedimento. Ora il testo passa all’esame del Senato, mentre cresce la tensione tra le forze politiche sul suo contenuto.

Roma, 11 febbraio 2026 – La Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal governo al decreto legge per Ucraina (che prevede anche l’invio di aiuti militari) con 207 sì, 119 no e 4 astenuti. La maggioranza ha votato compatta, compresa la Lega e i tre 'vannacciani', iscritti al gruppo misto per aderire a Futuro nazionale (Rossano Sasso, Edoardo Ziello ed Emanuele Pozzolo). Come ha votato la maggioranza. Fdi e Fi hanno registrato il maggior numero di assenze nel centrodestra, in entrambi i partiti se ne sono contate 12. Dei 104 meloniani presenti (sui 116) sei erano in missione e altrettanti non hanno partecipato al voto (Giordano, Maiorano, Zurzolo, Filini, Giorgianni e Schifone). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

