La premier ha confermato che la norma sul premio economico agli avvocati in caso di rimpatri resterà nel decreto Sicurezza, definendola una misura di buonsenso. La modifica, introdotta durante la conversione in Senato, prevede un incentivo per gli avvocati coinvolti nei processi di rimpatrio dei migranti. La premier ha inoltre annunciato che saranno apportate correzioni specifiche attraverso un decreto ad hoc.

Sul pasticcio del decreto Sicurezza Giorgia Meloni tira dritto. La premier definisce “ di assoluto buonsenso ” l’articolo 30-bis, la norma, introdotta al Senato in sede di conversione, che prevede un premio economico agli avvocati in caso di “remigrazione” dei migranti loro assistiti. E conferma l’intenzione del governo di intervenire con un decreto correttivo per superare l’opposizione di Sergio Mattarella, che minacciava di non firmare il provvedimento se quella previsione fosse rimasta: “Stiamo raccogliendo alcuni rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati. Trasformeremo quei rilievi in un provvedimento ad hoc perché non c’erano margini di tempo sulla conversione del decreto per correggere la norma, ma la norma rimane”, assicura parlando con i giornalisti al Salone del Mobile di Milano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dl Sicurezza, Meloni insiste sul “premio” per i rimpatri: “Resterà, è una norma di buonsenso. Correzioni in decreto ad hoc”

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