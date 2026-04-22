Il decreto carburanti è stato approvato al Senato con 83 voti, senza modifiche significative. Il testo prevede un taglio alle accise di 24,4 centesimi al litro e include anche disposizioni sui crediti d’imposta, ancora da attuare. La discussione si è svolta senza particolari contestazioni, e il decreto ora passa alla fase successiva del procedimento legislativo.

Il decreto carburanti passa, quasi senza essere ritoccato, al Senato. Il testo, contenente il taglio alle accise di 24,4 centesimi al litro, è stato approvato in Aula con 83 voti a favore, 53 no e nessun astenuto e adesso passa alla Camera. I contrari, in particolare, hanno espresso contrarietà non solo sull’efficacia delle misure ma anche sulla scelta dei comparti colpiti dai tagli lineari per garantire la copertura. Il decreto legge, che è stato varato in Consiglio dei ministri il 18 marzo per il caro benzina e diesel, detta «disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, tra cui la riduzione temporanea (fino allo scorso 7 aprile) delle accise su benzina, gasolio e Gpl».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Dl carburanti, ok del Senato: dai crediti d’imposta (ancora da attuare) ai tagli ai ministeri

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