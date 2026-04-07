Un rappresentante del settore del Trasporto Pubblico Locale ha dichiarato che è urgente estendere il credito d'imposta a questa area. La richiesta viene avanzata in relazione alle misure previste dal decreto sui carburanti, con l’obiettivo di sostenere le aziende del settore. La proposta mira a garantire un supporto finanziario più ampio per le imprese che operano nel trasporto pubblico.

Roma, 7 apr. - (Adnkronos) - "È necessario estendere il credito d'imposta al settore del Trasporto Pubblico Locale". E' l'invito formulato dal Presidente di Asstra, Andrea Gibelli, oggi in audizione presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato. Gibelli, evidenziando il ruolo di primo livello del Trasporto Pubblico Locale e delle sue aziende, ha ribadito l'importanza di estendere alle imprese di TPL le misure di recupero dei maggiori oneri derivanti dalla crisi energetica, per scongiurare la riduzione dei servizi da parte delle amministrazioni locali, che non sono più in grado di rispettare i contratti di servizio. Confessioni sulla pista da ballo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dl Carburanti, Gibelli (Asstra): "Necessario estendere credito d'imposta a Tpl"

Leggi anche: Tpl, Gibelli (Asstra): "Settore in evoluzione, riorganizzare aziende per intercettare complessità"

Tpl, Gibelli (Asstra): “Formazione cruciale per transizione digitale ed energetica”(Adnkronos) – “Il protocollo d’intesa” siglato da Asstra – Associazione italiana di trasporto pubblico locale con Sli – Sviluppo lavoro Italia “è...

Tpl, Gibelli (Asstra): Formazione cruciale per transizione digitale ed energeticaRoma, 24 feb (Adnkronos) - Il protocollo d’intesa siglato da Asstra - Associazione italiana di trasporto pubblico locale con Sli - Sviluppo lavoro Italia è un’importante iniziativa che favorirà la ... notizie.tiscali.it

Trasporti, Gibelli (Asstra): Dopo covid cambiano flussi, verso 2050 città integrate e mobilità più dinamicaPer garantire l’appropriatezza della spesa, sia per il mantenimento delle infrastrutture sia dei servizi, dobbiamo ripensare il trasporto pubblico locale alla luce dei cambiamenti in atto. Lo ha ... adnkronos.com