Finalmente una stella per il nostro Django!

Django, uno dei volti più amati del cinema italiano, ha ricevuto finalmente la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood. La decisione è arrivata dopo anni di attesa, grazie alla crescente popolarità dei suoi film all’estero. La cerimonia si è svolta lunedì scorso, con tanti fan italiani e americani che hanno partecipato per festeggiare il riconoscimento.

( a skanews) — Uno dei volti del cinema italiano più amati al mondo ha finalmente ricevuto la stella sull'iconica Walk of Fame di Hollywood. Con una carriera di quasi 65 anni alle spalle, Franco Nero è stato celebrato nel cuore di Los Angeles. Le coppie di attori più famose del cinema. guarda le foto La star del cinema spaghetti western, durante la cerimonia di inaugurazione, ha raccontato: «Essendo il 18° italiano a ricevere la stella sulla Walk of Fame qui a Hollywood, non sono solo onorato, ma sono anche in ottima compagnia». L'evento ha avuto luogo durante l'undicesima edizione del Filming Italy – Los Angeles, festival ideato e diretto da Tiziana Rocca.