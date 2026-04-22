La cantautrice romana è stata vista in centro a Milano indossando un completo interamente in denim, attirando l’attenzione dei passanti. La sua scelta di abbigliamento ha suscitato interesse tra gli appassionati di moda presenti in città. L’outfit fa parte di una tendenza che si prevede sarà dominante nelle prossime stagioni, secondo gli esperti del settore. La scena si è svolta tra negozi e vie affollate del capoluogo lombardo.

La cantautrice romana Ditonellapiaga ha catturato l’attenzione tra le strade di Milano, trasformando una passeggiata urbana in una lezione magistrale di stile per la stagione primaverile 2026. La ventinovenne, che dopo aver conquistato il pubblico del Festival della Canzone Italiana con il brano Che fastidio! è ora protagonista di un nuovo percorso artistico, ha sfoggiato un look total denim che riscrive le regole del coordinato, dimostrando come il tessuto azzurrino possa tornare a essere il protagonista assoluto della moda contemporanea. L’estetica del doppio denim: la formula vincente di Margherita Carducci. Osservando l’outfit scelto dalla giovane artista nelle zone milanesi, emerge con chiarezza come la sfida del denim on denim si possa vincere solo attraverso un equilibrio millimetrico di volumi e tonalità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ditonellapiaga a Milano: il total denim che detta lo stile 2026

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