Trend primavera 2026 | total denim e quel tocco di rosso

Per la primavera 2026, il focus della moda si concentra sul denim, disponibile in diverse tonalità chiare e scure, combinato con dettagli rossi che aggiungono vivacità agli outfit. Il denim si conferma come elemento chiave per la stagione, accompagnato da tocchi di rosso che arricchiscono i look. La tendenza evidenzia come il tessuto di jeans continui a essere protagonista nel guardaroba primaverile.

Denim (chiaro o scuro) e quel tocco di rosso cbe eleva il look. Il denim, nelle sue infinite varianti, rappresenta da sempre l’inizio della bella stagione. Che sia una mini gonna, un cargo o un jeans a gamba dritta, il denim è icona di leggerezza e libertà primaverile, sopratutto durante i weekend fuori porta, quando il look richiede comodità ma anche quel pizzico di tendenza da sfoggiare durante un brunch con le amiche o un pranzo al parco. Tra le tendenze della primavera 2026, il denim si conferma un grande classico, ma con un twist in più che lo rende ancora più iconico e cool. Se la jeans morbido a gamba dritta da abbinare alla classica...🔗 Leggi su 361magazine.com

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