Le telecamere di Mi manda Raitre, condotte dalla giornalista Maria Luisa De Simone, sono tornate a occuparsi del distretto del mobile imbottito di Forlì, riproponendo un approfondimento sulle condizioni del settore. La trasmissione ha ripercorso le vicende che coinvolgono il settore da circa diciassette anni, evidenziando alcune criticità ancora presenti. L'inchiesta si concentra sull’origine dei materiali e sulla conformità delle produzioni alle normative sul Made in Italy.

Le telecamere di Mi manda Raitre, guidate dalla giornalista Maria Luisa De Simone, sono tornate a indagare sulle pieghe del distretto del mobile imbottito di Forlì, riaprendo un dibattito che risale a diciassette anni fa. Il servizio, trasmesso lo scorso sabato mattina, ha messo nuovamente sotto la lente d’ingrandimento le dinamiche produttive che caratterizzano il comparto dei divani e delle poltrone locali, evidenziando le tensioni tra i grandi nomi del marketing e la realtà frammentata della filiera produttiva. Dalle contraddizioni storiche alla struttura industriale di Forlì. Il settore dell’imbottito a Forlì rappresenta un pilastro fondamentale dell’economia territoriale, ma porta con sé ferite che sembrano non rimarginarsi con il passare del tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Distretto divani a Forlì: riemergono le ombre del Made in Italy

Notizie correlate

Chi sono i big dei divani "made in Forlì", come funziona il distretto dell'imbottito e i suoi problemiC'è un filo invisibile, fatto di legno, tessuti pregiati e poliuretano espanso, che lega l'economia forlivese da decenni.

Dopo 17 anni le telecamere di Raitre tornano a Forlì per parlare delle criticità dei divani "Made in Forlì"A 17 anni dal servizio di Report di Sabrina Giannini che aprì uno squarcio sulle contraddizioni del settore del mobile imbottito forlivese, Raitre è...

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: Dopo 17 anni le telecamere di Raitre tornano a Forlì per parlare delle criticità dei divani Made in Forlì.

Dopo 17 anni le telecamere di Raitre tornano a Forlì per parlare delle criticità dei divani Made in ForlìRaitre è tornata in città per un lungo servizio tutto dedicato alla produzione di divani e poltrone Made in Forlì ... forlitoday.it

Restate in ferie. E smontano la fabbricaAvevano aperto uno squarcio sullo sfruttamento del lavoro nel distretto dei divani di Forlì, scioperato a oltranza per primi, ottenuto la regolarizzazione e spinto tanti altri magazzini a fare lo ... ilfattoquotidiano.it