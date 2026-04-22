Dissequestrata la discarica di Finale Emilia

Il Tribunale del Riesame di Bologna ha deciso di revocare il sequestro della discarica Feronia situata in via Comunale Rovere a Finale Emilia. La discarica, che era stata sottoposta a sequestro, torna ora alla gestione precedente. La decisione è stata comunicata recentemente e rappresenta un cambio di rotta rispetto alle misure adottate in passato. La questione riguarda principalmente aspetti legati alla tutela ambientale e alla regolarità delle autorizzazioni.

Clamoroso colpo di scena. Il Tribunale del Riesame di Bologna ha deciso il dissequestro della discarica Feronia di via Comunale Rovere a Finale Emilia. Con questa decisione viene dunque ribaltata la decisione del provvedimento adottato neanche due mesi fa dal Procuratore Capo della Repubblica di Modena, Luca Masini, in data 26 febbraio. Al momento non si conoscono le motivazioni, che verranno rese note solo più avanti, ma cadono i presupposti che avevano spinto la magistratura modenese a decidere di "interrompere l’attività che avrebbe aggravato irreparabilmente la matrice ambientale di un’area sita in zona agricola e vasta circa 228.000 metri quadrati".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dissequestrata la discarica di Finale Emilia Notizie correlate Discarica sequestrata a Finale Emilia per inquinamento. Feronia: “Pronti a far ricorso”Finale Emilia (Modena), 26 febbraio 2026 – Da oggi la discarica Feronia, appartenente al colosso bolognese Hera, è sotto sequestro. Processo sulla discarica di Finale: "Ennesimo rinvio per un cavillo"Altra convocazione presso il Tribunale di Modena per la discarica di via Comunale Rovere, ora posta sotto sequestro dalla Procura, ed ennesimo rinvio. Contenuti di approfondimento Dissequestrata la discarica che incombe sul BondeneseScortichino È durato poco meno di due mesi il secondo sequestro della discarica di Finale Emilia, a ridosso con il territorio bondenese. Il tribunale di Modena (giudici Francesca Tortora, Roberto Perr ... msn.com Discarica sequestrata a Finale Emilia per inquinamento. Feronia: Pronti a far ricorsoFinale Emilia (Modena), 26 febbraio 2026 – Da oggi la discarica Feronia, appartenente al colosso bolognese Hera, è sotto sequestro. Si tratta di un’area molto ampia nel territorio del Comune di Finale ... ilrestodelcarlino.it