Discarica sequestrata a Finale Emilia per inquinamento Feronia | Pronti a far ricorso

Oggi a Finale Emilia è stato disposto il sequestro di una discarica gestita da Hera, azienda di grandi dimensioni nel settore dei servizi ambientali. La decisione arriva a seguito di accertamenti relativi a presunti problemi di inquinamento, che hanno portato le autorità a intervenire per tutelare l’ambiente e la salute pubblica. La gestione dell’area sarà soggetta a verifiche approfondite nelle prossime settimane.

Finale Emilia (Modena), 26 febbraio 2026 – Da oggi la discarica Feronia, appartenente al colosso bolognese Hera, è sotto sequestro. Si tratta di un'area molto ampia nel territorio del Comune di Finale Emilia vasta circa 228.000 metri quadrati, che nel solo periodo febbraio-novembre 2025 si calcola ha accolto oltre 107.000 tonnellate di rifiuti, da anni sfruttata per il conferimento di rifiuti non pericolosi il cui sfruttamento è contestato da un'ampia parte di popolazione che lamenta - da oltre un decennio - l'inquinamento delle falde e dei terreni limitrofi.