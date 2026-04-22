Discriminazione razziale e religiosa aggravata da apologia Shoah | 1 arresto e 15 perquisizioni in tutta Italia anche a Pescara

Nella mattinata di mercoledì 22 aprile, le forze dell'ordine italiane hanno eseguito un’operazione coordinata dalla Procura di Milano, che ha portato a un arresto e a 15 perquisizioni sul territorio nazionale, anche a Pescara. Un ragazzo di 19 anni residente a Pavia è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver diffuso messaggi di discriminazione razziale e religiosa, oltre ad aver sostenuto l'apologia della Shoah.

Nella mattinata di mercoledì 22 aprile, la polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha arrestato, in esecuzione di un’ordinanza che dispone la misura cautelare degli arresti domiciliari, un ragazzo di 19 anni di nazionalità italiana, residente a Pavia, ritenuto responsabile.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Antisemitismo, arrestato 19enne a Pavia per discriminazione razziale e apologia della ShoahÈ stato arrestato con l’accusa di essere responsabile della promozione e direzione di un sodalizio mirato sulla propaganda e l’istigazione a... Leggi anche: Suprematismo, odio razziale e manuali per esplosivi sul web: blitz della Digos, perquisizioni anche a Siena Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Propaganda estremista e manuali per realizzare armi, arrestato un 17enne a Teramo; Propaganda neonazista ed estremismo islamico: fermato per terrorismo un 17enne di Teramo; Ragazzo di 17 anni accusato di discriminazione e minacce di morte (sul web) verso un bergamasco; Teramo, propagandava idee fondate su suprematismo e accelerazionismo: arrestato 17enne. Pavia, discriminazione razziale e religiosa aggravata da apologia Shoah: un arresto e 15 perquisizioni in tutta ItaliaQuesta mattina la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha arrestato, in esecuzione di un'ordinanza che dispone la misura cautelare degli arresti domiciliari, un ... milano.corriere.it Discriminazione razziale e religiosa, istigazione alla violenza antisemita: indagato un giovanissimo in provincia di SienaC’è un indagato anche in provincia di Siena tra i 14 coinvolti nell’operazione condotta dalla Polizia, che, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, stamani ha arrestato un diciannovenne ... radiosienatv.it UNITE/UNITI CONTRO OGNI DISCRIMINAZIONE I L 16 aprile e’ la Giornata Internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale Oggi è un momento per riflettere, ricordare e agire. La diversità è una ricchezza, non una barriera. Costruiamo ogni gi - facebook.com facebook I poliziotti della #Digos di Teramo e L’Aquila hanno arrestato un minore per propaganda e istigazione a delinquere, discriminazione razziale, etnica e religiosa, e di addestramento con finalità di terrorismo. poliziadistato.it/articolo/32686… #essercisempre #13 x.com