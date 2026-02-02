Ballottaggi in Texas i democratici vincono e fanno tremare Trump in vista delle elezioni di Midterm https | wwwlanotiziagiornaleit ballottaggi-texas-democratici-trump

Il Texas cambia volto. I democratici riescono a vincere due ballottaggi che in passato sembravano impossibili, mettendo in crisi le aspettative di Trump. Le urne sono state poco affollate, ma i risultati parlano chiaro: il partito di Biden si avvicina al cuore di uno degli Stati più conservatori d’America. La vittoria dei democratici nel Lone Star State mette in discussione il solido vantaggio che Trump ha sempre vantato, soprattutto in vista delle elezioni di Midterm. La politica texana si muove, e i segnali sono chiari: il vecchio equilibrio sta cambiando

Il Texas non è più quella cassaforte granitica che Donald Trump ama evocare nei comizi. Sabato, tra urne semi-deserte e riflettori puntati da Washington, due ballottaggi speciali hanno raccontato una storia diversa. Una storia che ai Democratici strappa un sorriso. E ai Repubblicani — Trump incluso — provoca una certa apprensione. Perché sì, parliamo di elezioni locali. Ma certe crepe, quando compaiono, fanno rumore e rischiano di avere ripercussioni nazionali. Un seggio alla Camera che pesa come un macigno. Nel 18° distretto congressuale, area di Houston dal Dna progressista, Christian Menefee ha conquistato il seggio rimasto vacante dopo la morte di Sylvester Turner.

