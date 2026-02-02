ballottaggi in texas i democratici vincono e fanno tremare trump in vista delle elezioni di midterm

Il Texas ha sorpreso tutti domenica sera, con i democratici che conquistano due seggi importanti al ballottaggio. Le urne, anche se poco piene, hanno respinto l’idea che il Texas sia ormai un feudo di Trump. I risultati fanno tremare la campagna dell’ex presidente, che aveva puntato molto su questa regione per rafforzare il suo consenso. Ora, le vittorie democratiche cambiano gli equilibri in vista delle elezioni di Midterm.

Il Texas non è più quella cassaforte granitica che Donald Trump ama evocare nei comizi. Sabato, tra urne semi-deserte e riflettori puntati da Washington, due ballottaggi speciali hanno raccontato una storia diversa. Una storia che ai Democratici strappa un sorriso. E ai Repubblicani — Trump incluso — provoca una certa apprensione. Perché sì, parliamo di elezioni locali. Ma certe crepe, quando compaiono, fanno rumore e rischiano di avere ripercussioni nazionali. Un seggio alla Camera che pesa come un macigno. Nel 18° distretto congressuale, area di Houston dal Dna progressista, Christian Menefee ha conquistato il seggio rimasto vacante dopo la morte di Sylvester Turner. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

