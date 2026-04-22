Disastro Italia a Madrid | en-plein di sconfitte out anche Sonego e Cocciaretto

Al Masters 1000 di Madrid, in Spagna, i tennisti e le tenniste italiane hanno subito cinque sconfitte su cinque incontri. Tra i giocatori eliminati ci sono sia uomini sia donne, tra cui alcuni dei nomi più noti del circuito. La giornata ha visto quindi un’eliminazione totale dei rappresentanti italiani nel torneo.

Cinque sconfitte su cinque per i tennisti e le tenniste italiane impegnate al Masters 1000 di Madrid, in Spagna. Nel primo giorno di torneo nel tabellone maschile (il secondo per il femminile) dopo le qualificazioni, infatti, nessuno degli azzurri e delle azzurre in campo è riuscito a superare il primo turno. Alcune sconfitte erano preventivabili, altre meno, come quella di Matteo Berrettini contro Dino Prizmic o quella di Elisabetta Cocciaretto contro Alycia Sparks. Una giornata negativa per il tennis azzurro, cominciata male già con la sconfitta di Mattia Bellucci contro Dzumhur per 2-0 nei set. L’azzurro non è riuscito a superare il bosniaco al termine di un match mai in discussione, chiuso dopo meno di un’ora e mezza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Disastro Italia a Madrid: en-plein di sconfitte, out anche Sonego e Cocciaretto Notizie correlate Basket, serie B | En plein Pielle con Imola, Turchetto: "Chiusa una settimana perfetta, ora pensiamo alla Coppa Italia". VIDEOIl coach ha elogi per tutti: "Tutti quelli che lavorano per la squadra la fanno rendere al meglio". En plein bianconero nel fine settimanaVa in archivio un altro weekend ricco di successi e di soddisfazioni per il settore giovanile del Cesena, che ha visto le proprie selezioni nazionali... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Nessuna italiana nelle semifinali delle tre coppe europee: il precedente del 1986-87; Bayern Monaco-Real Madrid, disastro portieri: Neuer e Lunin due papere nei primi 5’; Donnarumma, papera clamorosa poi il riscatto: Haaland stende l’Arsenal, il Manchester City riapre la Premier; Qualificazioni ATP Madrid 2026, disastro azzurro: fuori Arnaldi, Maestrelli, Pellegrino e Travaglia. Il copione in Italia è spesso lo stesso: un rischio viene segnalato e sottovalutato poi si interviene male e tardi. È successo più volte. Nel disastro del Vajont, la frana che innescò il disastro era stata prevista e sottovalutata. Nel disastro del Ponte Morandi, il ponte - facebook.com facebook Italia, disastro nazionale e club: "Rinascere si può ma serviranno 10 anni…" #italia #calcio x.com