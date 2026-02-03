En plein bianconero nel fine settimana

Nel fine settimana il settore giovanile del Cesena ha dominato con quattro vittorie su quattro partite. Le squadre nazionali del club hanno dimostrato grande solidità e determinazione, portando a casa risultati importanti. I giovani del Cesena continuano a fare bene e a mettere in mostra il loro talento.

Va in archivio un altro weekend ricco di successi e di soddisfazioni per il settore giovanile del Cesena, che ha visto le proprie selezioni nazionali conquistare quattro vittorie su altrettante partite giocate. Il resconto di quanto accaduto in campo inizia dalla vittoria ottenuta in trasferta dall' Under 18 di mister Zanetti che si è imposta 1-3 sul Monza trovando la seconda gioia consecutiva e salendo al quarto posto in classifica. L' Under 17 di mister Tamburini ha invece travolto il Sassuolo con un 4-2 maturato sul terreno di Martorano. Sempre a Martorano, anche Under 16 e Under 15 si si sono aggiudicati i due derby casalinghi contro il Bologna imponendosi rispettivamente per 1-0 e 4-0 sui coetanei rossoblù.

