Disagio giovanile numeri da paura | Il basso benessere psicologico a 17 anni supera il 52,4 per cento
Secondo i dati recenti, oltre il 52 per cento dei giovani di 17 anni manifesta un basso benessere psicologico. In una regione, tra gli 11 e i 15 anni, soltanto il 61,2 per cento riferisce un buon stato di salute mentale, mentre il 38,8 per cento si trova in condizioni di disagio. I numeri indicano un livello di difficoltà crescente tra i più giovani, con implicazioni che riguardano la loro salute psicologica.
"In Umbria, tra gli 11 e i 15 anni, il buon benessere psicologico si ferma al 61,2%, mentre il basso benessere riguarda già il 38,8%. A 15 anni il basso benessere sale al 46,4%; a 17 anni supera il 52,4%." E’ quanto si legge in un post del consigliere regionale Luca Simonetti (M5S) che fa il punto sul disagio giovanile. "A Cascia si è tenuto un evento tecnico di alto livello sul tema del disagio giovanile, organizzato dalla direttrice del distretto Simona Marchesi, alla presenza della presidente Stefania Proietti – continua Simonetti – Al centro della giornata il benessere psicologico dei giovani, a partire dai dati regionali, che descrivono una situazione già molto avanzata.🔗 Leggi su Lanazione.it
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