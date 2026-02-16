Lo strano della strada palermitana in cui c' è lo stop ma a terra | e chi lo vede?

Un problema si verifica in via Salomone Marino a Palermo: il segnale di stop è caduto e si trova a terra, rendendo difficile vederlo. La causa è il palo rotto e il traffico di auto parcheggiate che copre la visuale. La situazione crea confusione tra gli automobilisti che attraversano l’incrocio.

In via Salomone Marino all'incrocio con via Giorgio Arcoleo, il segnale di stop si trova da tempo a terra, alla base del palo, in tale posizione è impossibile da vedere a causa anche di macchine sempre posteggiate in quell'angolo. Ciò potrebbe essere causa di incidenti e controversie legali in.