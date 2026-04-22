Diretta gol Coppa Italia LIVE | Atalanta Lazio ai rigori!

Da calcionews24.com 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata si sono disputate le partite di ritorno delle semifinali di Coppa Italia 20252026, con il confronto tra Atalanta e Lazio che si è concluso ai rigori. La diretta ha fornito aggiornamenti su tempi, risultati, e moviole delle due sfide, offrendo una cronaca dettagliata delle gare. Sono stati riportati i momenti salienti delle partite, la sintesi dei match e i risultati finali, con particolare attenzione all’esito della sfida tra le due squadre.

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Post partita semifinale Coppa Italia Lazio - Atalanta.

Video Post partita semifinale Coppa Italia Lazio - Atalanta.

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