Diretta gol Coppa Italia LIVE | in campo Atalanta Lazio

Le semifinali di ritorno della Coppa Italia 20252026 vedono in campo le squadre di Atalanta e Lazio. La cronaca delle partite fornisce aggiornamenti in tempo reale su goal, sostituzioni e decisioni arbitrali. Sono disponibili anche sintesi, tabellini e risultati ufficiali, accompagnati dalla moviola che analizza le azioni più rilevanti. La diretta streaming permette di seguire passo passo le sfide che decideranno chi accederà alla finale.

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