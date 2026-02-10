Diretta gol Coppa Italia LIVE | Napoli Como 1-1 si va ai rigori!

Il match tra Napoli e Como finisce in parità 1-1 e si decide ai rigori. La partita, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, è stata combattuta e ricca di emozioni. I tifosi sono rimasti col fiato sospeso fino all’ultimo, aspettando di scoprire quale delle due squadre avrebbe passato il turno. Ora, si va ai tiri dal dischetto, per decretare la squadra che avanza in semifinale.

Napoli-Como 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: azzurri vicini al raddoppioLa diretta live di Napoli-Como di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... DIRETTA ONLINE - Coppa Italia, Napoli-Como 1-1: live report e dettagliNAPOLI - Napoli-Como (1-1), Quarti di Coppa Italia. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità. #Napoli 0-1 #Como : Martin Baturina penalty! #NapoliComo #CoppaItalia #Calcio #CoppaItaliaFrecciarossa SCUDETTO PERSO E COPPA ITALIA PRIMO OBIETTIVO GIOVANNI MANNA CHIARO NEL PRE-MATCH Queste le parole del Direttore sportivo degli azzurri a pochi minuti dal calcio d'inizio di Napoli-Como: spazio anche ai complimenti per Giovane

