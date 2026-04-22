Dionisie Urbane nuovo appuntamento a Taurisano

Venerdì 24 aprile si terrà a Taurisano un nuovo evento del Festival di Primavera organizzato da SpazioDuePunti, con la direzione artistica di Matteo Carbone. La manifestazione si svolgerà nella cittadina e rappresenta un appuntamento ricorrente nel calendario culturale locale. La giornata prevede varie iniziative legate alla stagione primaverile, coinvolgendo artisti e partecipanti di diverse età.

TAURISANO - Torna venerdì 24 aprile il Festival di Primavera organizzato da SpazioDuePunti con la direzione artistica di Matteo Carbone.Nel teatro di Quai di via Aldo Sabato, sipario alle 20, va in scena “Maru o dell’ineffabile allegria”. Un gruppo di sorelle o di amiche si raduna sotto la.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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