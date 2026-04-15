A Taurisano è tempo di Dionisie Urbane tra mito e sperimentazione

A Taurisano si svolgono le “Dionisie Urbane”, un festival che si ispira alle antiche feste greche dedicate a Dioniso, dio della creatività e della trasformazione. L’evento celebra la vita attraverso spettacoli di teatro, musica e momenti di socialità, richiamando la tradizione delle grandi Dionisie, in cui la comunità si riuniva per condividere momenti di allegria e liberazione. La manifestazione combina elementi di sperimentazione con il richiamo alle radici storiche.

TAURISANO – A Taurisano è tempo di “Dionisie urbane”, il festival ispirato al dio Dioniso, simbolo di creatività, trasformazione e liberazione, che prende il nome dalle Grandi Dionisie, le antiche feste greche in cui la città si riuniva per celebrare la vita, il teatro, la musica e la gioia.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Patrick Saytour a Venezia: “La piega e il tempo” tra materia e sperimentazioneDal 18 aprile al 22 novembre 2026, a Venezia, negli spazi di Palazzo Vendramin Grimani, la Fondazione dell’Albero d’Oro presenta “Patrick Saytour. Fili del tempo, ad Alzano l’incontro su “Le crociate tra mito e storia”Continuano gli incontri della rassegna storica Fili del Tempo, organizzata dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG) in collaborazione con...