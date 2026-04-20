Amerigo Verardi a Taurisano
Nel suo ultimo libro, Amerigo Verardi presenta un testo inedito che si inserisce nella tradizione della Beat Generation, caratterizzato da uno stile privo di punteggiatura. La narrazione si sviluppa attraverso un flusso di coscienza continuo, in cui i punti non separano le frasi, ma accompagnano le variazioni del discorso. La presentazione del volume si è svolta recentemente a Taurisano, attirando l'attenzione di pubblico e addetti ai lavori.
Il libroNel suo nuovo libro, Amerigo Verardi ci consegna un grande flusso di coscienza. Fedele, per forma e contenuti, alla corrente della Beat Generation, il testo è quasi del tutto privo di punteggiatura: il punto non separa né interrompe il discorso, ma ne segue le virate, si fa ponte del.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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