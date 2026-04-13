Darsena Europa Livorno Pd | Ci opponiamo in ogni sede a nomina prefetto commissario

Il Partito Democratico di Livorno ha annunciato la sua opposizione alla nomina del prefetto Giancarlo Dionisi come commissario straordinario per la Darsena Europa. La decisione riguarda l’intervento in corso per la gestione del progetto e le future decisioni amministrative. La posizione del partito si è espressa attraverso una comunicazione ufficiale, evidenziando il dissenso rispetto alla scelta del governo di affidare il ruolo al prefetto Dionisi.

LIVORNO – Darsena Europa Livorno, no del Partito Democratico alla nomina del prefetto Giancarlo Dionisi come commissario straordinario. “Il Partito Democratico ad ogni livello istituzionale e politico condanna senza esitazione la nomina del prefetto di Livorno a commissario della Darsena Europa e chiede al governo un passo indietro immediato. L’Autorità portuale, nella figura del presidente Davide Gariglio, ha già le competenze e le professionalità per garantire trasparenza ed una gestione efficiente e condivisa degli investimenti – anche alla luce dei 200 milioni di euro stanziati dalla Regione – per realizzare un’opera strategica per il territorio”.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Darsena Europa Livorno, Pd: “Ci opponiamo in ogni sede a nomina prefetto commissario” Comune di Arzano, il Prefetto nomina il CommissarioIl Prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito delle dimissioni dalla carica di 14 consiglieri su 24 assegnati al Comune di Arzano, ha sospeso il... Masi, dopo le dimissioni del sindaco il Prefetto nomina il commissario prefettizioPer la provvisoria amministrazione del Comune, in attesa del decreto di scioglimento del Consiglio da parte del Presidente della Repubblica, incarico...