Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti | La situazione in Iran è complicatissima

Nella puntata di #DimmiLaVerità del 22 aprile 2026, si parla della crisi in Iran con l’esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti. Viene spiegato come la situazione nel paese sia diventata molto complessa, senza entrare in analisi o opinioni. La discussione si concentra sui fatti e sui dettagli che contribuiscono a rendere difficile la situazione attuale nel paese.

Ecco #DimmiLaVerità del 22 aprile 2026. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti ci spiega perché la situazione in Iran è diventata complicatissima. Ecco #DimmiLaVerità del 21 aprile 2026. Il nostro Alessandro Da Rold ci parla dell'inchiesta su escort e calciatori. Ecco #DimmiLaVerità del 20 aprile 2026. Il deputato di Fdi Silvio Giovine ci parla dei finanziamenti di George Soros a esponenti di sinistra. Ecco #DimmiLaVerità del 17 aprile 2026. Ia capogruppo di Fdi in Commissione Covid, Alice Buonguerrieri, rivela tutte le ambiguità di Giuseppe Conte. Ecco #DimmiLaVerità del 16 aprile 2026. La deputata della Lega Rebecca Frassini illustra i contenuti della manifestazione di sabato 18 a Milano.🔗 Leggi su Laverita.info

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