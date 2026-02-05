Il rischio di una escalation tra Stati Uniti e Iran torna a preoccupare gli esperti di geopolitica. Daniele Ruvinetti spiega che le tensioni tra le due potenze sono ancora alte e potrebbero facilmente sfociare in un conflitto più ampio. Nei prossimi giorni, le decisioni politiche e le provocazioni sul campo potrebbero influenzare la stabilità di tutta la regione.

Ecco #DimmiLaVerità del 5 febbraio 2026. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti ci spiega i rischi di una escalation tra Usa e Iran. Ecco #DimmiLaVerità del 4 febbraio 2026. Il capogruppo di Avs al Senato, Giuseppe De Cristofaro, parla di Gaza, dei fatti di Torino e del pacchetto sicurezza. Ecco #DimmiLaVerità del 3 febbraio 2025. Il pubblico ministero della Dda di Napoli Giuseppe Visone spiega perché l'Anm ha sbagliato a schierarsi per il No alla riforma della giustizia. Ecco #DimmiLaVerità del 2 febbraio 2026. Il senatore di Fdi Guido Castelli, commissario straordinario per il terremoto del Centro Italia 2016-17, ci spiega cosa si potrà fare per le famiglie di Niscemi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «I rischi di un'escalation tra Usa e Iran»

Daniele Ruvinetti rivela un dettaglio inedito sulla escalation tra Stati Uniti e Iran.

