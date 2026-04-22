Dimesso l' imprenditore ferito a colpi di pistola E Palmisano lancia l' allarme su Ostuni

L'imprenditore di 60 anni, rimasto ferito ieri sera in un episodio con colpi di pistola, è stato dimesso oggi, mercoledì 22 aprile 2026. La notizia è stata comunicata dalle autorità locali, mentre un rappresentante di una associazione ha espresso preoccupazioni riguardo alla situazione di sicurezza nella zona di Ostuni. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle forze dell’ordine, che continuano a indagare sull’accaduto.

OSTUNI - È stato dimesso oggi, mercoledì 22 aprile 2026, l'imprenditore 60enne ferito nella serata di ieri. L'uomo si trovava nei pressi della propria abitazione, nella zona artigianale di Ostuni, quando sono stati esplosi alcuni - sembrerebbe quattro - colpi di pistola. La vittima.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Ostuni, agguato nella notte: imprenditore ferito a colpi di pistola nella zona artigianaleAgguato nella notte a Ostuni: un imprenditore di circa 60 anni è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco nei pressi della sua abitazione alla... Leggi anche: Colpi di pistola: ferito un imprenditore, indaga la polizia Panoramica sull’argomento Si parla di: Antonio Gonzo morto a 85 anni, l'anziano travolto da un 14enne in Vespa. Un residente: Il ragazzo era disperato. Agguato in azienda nel Leccese: ferito un imprenditore 38enne, non è graveLECCE – Un imprenditore di 38 anni è rimasto ferito in un agguato a colpi di pistola all'interno della sua azienda nella zona industriale di Soleto, in provincia di Lecce. Secondo una prima ricostruzi ... bari.repubblica.it Spari in strada ad Ostuni, ferito un imprenditore 61enne(ANSA) - BRINDISI, 22 APR - Indagini sono in corso da parte della Polizia di Ostuni, nel Brindisino, sul ferimento di un imprenditore di 61 anni commesso nella tarda serata di ieri. L'uomo è stato fer ... msn.com