L’allenatore del Como ha spiegato le motivazioni della scelta di inserire Morata come titolare nella partita odierna. Prima del calcio d’inizio, Fabregas ha dichiarato che ritiene questa sfida adatta alle caratteristiche dell’attaccante, aggiungendo che si tratta di un messaggio diretto alla squadra. Non sono stati forniti altri dettagli o commenti sulla formazione o sulla strategia.

Locatelli Juve, rinnovo fino al 2030: il capitano bianconero firma il nuovo accordo! E spunta una novità in vista della sfida col Bologna. Lewandowski Juve, il Milan pronto a sfidare i bianconeri per l’attaccante polacco! L’agente Zahavi in Italia: i possibili scenari Alaba Real Madrid, decisione presa: sarà addio a fine stagione? La rivelazione di Romano Allegri Milan, altro che addio: il piano del club per blindarlo e per regalargli tre acquisti top in estate! Conferenza stampa Cuesta pre Udinese Parma: «Ci sono alcuni giocatori da valutare per domani.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Como, Fabregas spiega la scelta di Morata titolare: «Penso sia la partita giusta per lui, ecco il mio messaggio alla squadra»

Notizie correlate

Leggi anche: Da Cunha a Dazn dopo Juve Como: «Sono molto contento. Fabregas? Ecco cosa penso di lui»

Fabregas esulta dopo Fiorentina Como: «Contento sia tornato Morata. Noi come l’Atalanta di Gasperini? Rispondo così»Onana può tornare all’Inter? Clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra: svelato il piano per il post Sommer Abraham Aston Villa, adesso è ufficiale:...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Fabregas: 'Il campo ha parlato, il risultato no'. VIDEO; Fabregas non vuole rispondere alla domanda sullo schema di gioco del Como: No, non te lo racconto; Como, Fabregas: Non siamo simpatici? Non mi sembra. Con l'Inter senza paura, come sempre; Fabregas: Il mio vice è andato a vedere i giovani del Real? Sì, lavoriamo guardando i giocatori.

Como-Inter, Fabregas: Il campo ha parlato, il risultato noNonostante la sconfitta contro l'Inter subita in rimonta, Cesc Fabregas resta soddisfatto della prestazione della sua squadra: Mi è piaciuto che la squadra ha fatto una bella partita, poi loro sulle ... sport.sky.it

Como, Fabregas vince il Trofeo Bearzot 2026 e svela la propria posizione e volontà per il futuro: le parole del tecnico spagnoloComo, Fabregas vince il Trofeo Bearzot 2026 e svela la propria posizione e volontà per il futuro: le parole del tecnico spagnolo ... calcionews24.com

Serie A, in campo Sassuolo-Como l'anticipo del turno. I lariani inseguono la Champions Alle 20.45 la capolista Inter ospita il Cagliari per allungare in vetta. Segui le cronache testuali su Rainews.it - facebook.com facebook

Carlo #Ancelotti a IlGiornale: “ #Como realtà emergente della #SerieA Non mi sembra ci siano calciatori italiani. I grandi campioni stranieri non vengono più in Italia. Mancano eccellenze internazionali come Platini, Maradona, Ronaldo ecc. I giovani italiani or x.com