Dopo il pareggio a reti inviolate tra Como e Inter nella semifinale d’andata di Coppa Italia, l’allenatore dell’Inter ha espresso un commento diretto e senza filtri, lamentando la mancanza di comunicazione tra alcuni membri della squadra. Prima di intervenire in conferenza stampa, è stato ripreso in un fuori onda mentre pronunciava alcune parole dure e chiaramente improvvisate, rivolte a chi, a suo dire, non si esprime mai.

“Parlo solo qui, con il primo studio, non con gli altri”. Dopo lo 0-0 del “Sinigaglia” contro il Como nella semifinale d’andata di Coppa Italia, Cristian Chivu – allenatore dell’Inter – è stato pescato in un curioso fuori onda prima di parlare in conferenza stampa. Un video amatoriale diffuso su X ha mostrato l’allenatore dell’Inter lasciarsi andare ad alcune frasi tra il serio e lo scherzoso all’ingresso della sala stampa, con accanto Riccardo Trevisani, giornalista di Mediaset e telecronista del match. Dopo la prima frase, Chivu ha ritrattato la prima dichiarazione: “Più interviste faccio e meglio è”, con tanto di occhiolino irbonico al giornalista accanto a lui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Gli unici cogl**ni siamo noi, c’è gente che non parla mai”: lo sfogo di Chivu dopo Como-Inter

Chivu ironico dopo Como-Inter: “Siamo noi gli unici co***oni, c’è gente che non parla mai”Cristian Chivu ironico dopo Como-Inter in uno scambio di battute con l'addetto stampa del club nerazzurro: "Siamo noi gli unici co***oni, c'è gente...

Lo sfogo dell’internista: “Siamo rimasti gli unici a rispettare la Costituzione”(Adnkronos) – "In questo Paese noi medici di medicina interna siamo rimasti gli unici a rispettare l'articolo 32 della Costituzione", quello che dice...

Tutto quello che riguarda Gli unici cogl ni siamo noi c'è gente....

Argomenti discussi: Chivu si sfoga dopo Como-Inter: Siamo gli unici co***oni, c\'è gente che non parla mai.

Chivu ironico dopo Como-Inter: Siamo noi gli unici co***oni, c’è gente che non parla maiCristian Chivu ironico dopo Como-Inter in uno scambio di battute con l'addetto stampa del club nerazzurro: Siamo noi gli unici co***oni, c'è gente ... fanpage.it

Così Openda aiuta Vlahovic, Quando fece stirare Pavard...: Sky su Juve e Inter di cogl**niCaressa ha poi voluto esaltare i numeri della difesa biaconera dopo le prime due giornate di Serie A: La Juve ha dimostrato una grande solidità contro il Genoa e anche nella prima partita. E' una ... tuttosport.com