La conduttrice nota nel mondo dello sport e dell'intrattenimento ha annunciato di essere in attesa del secondo figlio, condividendo che il suo bambino è già tifoso e che il nome non è ancora deciso, con un sorriso sulla nascita di una nuova famiglia. Ha inoltre riferito che il marito è molto felice e più rilassato rispetto al passato, soprattutto dopo la nascita della prima figlia.

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© Gazzetta.it - Diletta Leotta: "Il mio bimbo è già tifoso. Il nome? Io ho i miei, Loris ha i suoi, vediamo chi vince"

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