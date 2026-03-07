Io e Loris… Diletta Leotta l’annuncio spiazza i fan Perché abbiamo deciso così

Diletta Leotta ha condiviso pubblicamente un aggiornamento sulla sua vita matrimoniale, sorprendendo i suoi follower con un messaggio che riguarda il suo rapporto con il marito. Nella comunicazione, ha spiegato che lei e Loris hanno preso una decisione importante, senza entrare nei dettagli. La conduttrice ha poi aggiunto che il loro legame ha subito un cambiamento significativo.

Diletta Leotta spiazza i suoi fan con un annuncio del tutto inatteso sulla sua vita matrimoniale. La conduttrice televisiva è tornata a parlare del suo rapporto con il marito, rivelando un aspetto della loro relazione che ha subito attirato l’attenzione del pubblico. La giornalista sportiva, 34 anni, è sposata dal 22 giugno 2024 con il portiere tedesco Loris Karius. I due formano una delle coppie più seguite tra sport e spettacolo. Dalla loro relazione è nata la piccola Aria, che oggi ha circa due anni e mezzo, e presto la famiglia è destinata ad allargarsi ancora: la conduttrice aspetta infatti il loro secondo figlio, un maschietto. Adesso su Diletta e Loris si viene a sapere dell’altro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Diletta Leotta: “Io e Loris non viviamo insieme, ma quando ci vediamo è festa”"Ci vediamo poco, ma c'è desiderio e quando siamo insieme è sempre festa", così Diletta Leotta parla del rapporto con Loris Karius.

Diletta Leotta rivela il segreto del suo matrimonio con Loris KariusDiletta Leotta parla del suo matrimonio con il portiere Loris Karius e svela qual è il segreto del loro legame. mondotv24.it

Diletta Leotta racconta il segreto con Loris Karius: Il mio matrimonio funziona perché non viviamo insiemeDiletta Leotta parla di Karius Karius e svela il segreto della loro relazione. La vita di Diletta Leotta tra lavoro, famiglia e nuovi sogni. Ospite del podcast Poteva andare peggio condotto da Paola ... comingsoon.it

«Questa possibilità di avere i nostri spazi ci fortifica e ci dà la possibilità di dire: ‘Stiamo insieme ed è una festa’». Diletta Leotta, durante una chiacchierata con Paola Perego nel podcast “Poteva andare peggio”, ha raccontato il suo modo di vivere l’amore: per l - facebook.com facebook