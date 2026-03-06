Diletta Leotta ha detto che lei e Loris Karius non vivono insieme, ma quando si incontrano, la loro presenza diventa un momento di festa. Ha spiegato che si vedono raramente, tuttavia la loro relazione si caratterizza per un forte desiderio di stare insieme ogni volta che si incontrano. La conduttrice ha descritto il rapporto come un’occasione speciale, senza entrare in dettagli ulteriori.

"Ci vediamo poco, ma c'è desiderio e quando siamo insieme è sempre festa", così Diletta Leotta parla del rapporto con Loris Karius. I due hanno una storia a distanza, nonostante ciò la gestiscono senza problemi Diletta Leotta è stata intervistata nel podcast di Paola Perego ed ha raccontato alcuni aneddoti della storia d’amore con Loris Karius. I due vivono, sin dal principio, una relazione a distanza dato che lui lavora all’estero. Nonostante ciò hanno una figlia e sono in attesa del secondo. La giornalista sportiva ha spiegato che ciò è buono per il loro rapporto perché fa vivere al meglio i momenti di condivisione: si impara ad apprezzare di più lo stare insieme e a godersi a pieno quel tempo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Diletta Leotta: “Io e Loris non viviamo insieme, ma quando ci vediamo è festa”

