Differenziata sospesa la raccolta di plastica e vetro per la chiusura degli impianti

L’Iseda ha annunciato che la raccolta differenziata di plastica e vetro prevista per domani, venerdì 6 marzo, sarà sospesa. La motivazione è la chiusura degli impianti di conferimento, che resteranno inattivi. Di conseguenza, i cittadini non potranno depositare i materiali plastici e di vetro in questa giornata. La sospensione riguarda esclusivamente il servizio di raccolta programmato per il giorno indicato.

L’Iseda informa la cittadinanza che il servizio di raccolta della plastica e del vetro previsto per domani, venerdì 6 marzo, non sarà effettuato poiché gli impianti di conferimento resteranno chiusi.L’azienda invita pertanto i cittadini a non esporre i mastelli, in attesa della ripresa regolare. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Plastica, tessili e raee: in Lombardia cresce la raccolta differenziataNel 2024 la raccolta differenziata in Lombardia ha superato la quota del 74% (74,4%): lo dicono i nuovi dati sulla produzione e gestione dei rifiuti... Rifiuti, via al bando regionale da 21 milioni per gli impianti di raccolta differenziataLa Regione Lazio investe per la raccolta differenziata e in particolare per l'ammodernamento degli impianti sul territorio. Contenuti e approfondimenti su Differenziata sospesa la raccolta di.... Temi più discussi: Rifiuti elettrici, stop temporaneo alla raccolta; San Gerlando, raccolta dei rifiuti regolare: modifiche solo per chi utilizza le isole ecologiche; Favara, stop alla raccolta di plastica e metalli: impianto di conferimento non disponibile. Ma la comunicazione resta affidata solo ai social; Viabilità, trasporti, raccolta rifiuti: cosa cambia. Cresce la raccolta differenziata: nel 2024 la Toscana supera il 68%Arezzo, 5 dicembre 2025 – Continua a crescere la raccolta differenziata in Toscana: nel 2024 è aumentata dell’1,6% rispetto all’anno precedente superando il 68% (68,28). In numeri assoluti, anche a ... lanazione.it Sardegna terza regione più virtuosa per la raccolta differenziataLa Sardegna conferma il 76,5% di raccolta differenziata, piazzandosi al terzo posto dopo Emilia Romagna (78,9%) e Veneto (78,2%). Cala, però, il numero dei Comuni rifiuti free e quelli che vantano l ... rainews.it Confermato per il 2026 il calendario del Centro Ambientale Mobile per la raccolta differenziata speciale. - facebook.com facebook