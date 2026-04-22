Difesa del suolo e prevenzione l’appello dei geologi per il 2026
(Adnkronos) – In occasione della Giornata della Terra 2026, focalizzata sul tema Our Power, Our Planet, l'attenzione si sposta dai richiami simbolici ai dati concreti sulla fragilità del Paese. La riflessione attuale, alimentata dai recenti eventi meteorologici estremi, sottolinea come la sicurezza ambientale non possa prescindere da una capacità di governo delle trasformazioni che rispetti gli equilibri geomorfologici. Le evidenze pubblicate nel Rapporto SNPA 2025, riferite alle rilevazioni del 2024, delineano un quadro di crescente pressione antropica. In Italia, la copertura di nuove superfici artificiali ha raggiunto quasi gli 84 chilometri quadrati, segnando un incremento del 16% rispetto all'anno precedente.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Cicloni e dissesto idrogeologico, a Taormina il convegno per una nuova strategia sulla difesa del suolo; Dissesto idrogeologico, costi in aumento e prevenzione lenta: Ance chiede un Piano per l’Italia; Riunione per la definizione degli interventi urgenti sulla viabilità; Quarrata, 8 milioni per la difesa del suolo.
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Giornata Terra: Gava, governo investe su difesa del suoloLa tutela del nostro territorio si misura con azioni precise e concrete. ansa.it
Pieno rispetto a te, Giorgia, e a tutta l’Italia. I propagandisti russi, miserabili, non riusciranno certo a deviare le persone la cui bussola è la difesa degli interessi nazionali del proprio Paese. Grazie a te e a tutti gli italiani per una posizione così chiara. x.com
Lega Naz.le per la Difesa del Cane Sez. Conversano Aps facebook