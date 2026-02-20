Difesa del suolo in Appennino | il Consorzio di Bonifica pianifica 19 interventi per il 2026

Il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha annunciato che nel 2026 realizzerà 19 interventi di difesa del suolo in Appennino, a causa dei danni frequenti provocati dalle piogge intense. Durante l’ultimo incontro del Nucleo Tecnico Politico per la Montagna, i dirigenti hanno illustrato le opere previste, che includono ripristini di argini e sistemi di drenaggio. Questa pianificazione mira a ridurre i rischi di frane e alluvioni, coinvolgendo anche i comuni locali. La decisione si basa su studi e sopralluoghi recenti condotti in zona.

Si è svolto di recente l’incontro del Nucleo Tecnico Politico per la Montagna, indetto dal Consorzio di Bonifica di Piacenza per fare il punto sull’avanzamento dei lavori e sull’avvio della programmazione degli interventi in tema di difesa del suolo per l’anno in corso (concertazione stabilita dall’art. 3 della Legge Regionale n. 7 del 6 luglio 2012). L’incontro si è aperto con una panoramica sugli interventi - conclusi e in corso – coperti con fondi consortili riferiti all’anno 2025. Si tratta di: regimazioni idrauliche, sistemazioni versanti, ripristino fossi e manutenzioni diffuse. Interventi spesso di contenuta entità (rispetto alla realizzazione di nuove opere) ma di grande valore per il servizio restituito al territorio.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Pubblicato l’Albo delle imprese agricole a cui il Consorzio di Bonifica può affidare gli interventi 2026 Leggi anche: Consorzio bonifica Piena dei fiumi Ecco come funziona il sistema di difesa Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Difesa del suolo, taglio di 2,68 milioni alla Toscana: scontro istituzionale sui fondi; LUCE SU UN SERVIZIO (SCONOSCIUTO!) DELLA REGIONE PUGLIA IN DIFESA DI SUOLO E CITTADINI; Messina, al via gli interventi su aste torrentizie e vasche di calma per oltre 1,1 milioni di euro; Dissesto, Mancuso: Da Regione stanziate risorse e interventi per messa in sicurezza del territorio. Difesa suolo, governo toglie 2,68 milioni alla Toscana. Barontini: Scelta sbagliataLa Regione Toscana contro i nuovi tagli attuati dal governo Meloni alle risorse destinate alle Regioni per la tutela ambientale ... gonews.it Difesa del suolo, taglio di 2,68 milioni alla Toscana: scontro istituzionale sui fondiNel luglio 2025 la Regione aveva avviato una manifestazione di interesse per il Fondo dedicato al contrasto del consumo di suolo, mettendo a disposizione 10.790.400 euro a favore dei Comuni impegnati ... ecodallecitta.it Il vicepresidente evidenzia inoltre il ruolo del nuovo Dipartimento Governo del Territorio e Difesa del Suolo #ReggioTv - facebook.com facebook Difesa del #suolo, taglio di 2,68 milioni alla #Toscana: scontro istituzionale sui fondi x.com