Geologi eletta la consulta provinciale | si occuperà di prevenzione dei rischi

La consulta provinciale, composta da geologi, si è insediata il 18 febbraio dopo la nomina del consiglio dell’Ordine dei Geologi di Sicilia. La scelta è stata fatta per rafforzare le attività di prevenzione dei rischi naturali nella regione. La commissione si occuperà di valutare e pianificare interventi specifici, coinvolgendo anche enti locali e aziende. La sua prima riunione si terrà nelle prossime settimane.

La consulta, in carica fino al 2029, si occuperà di prevenzione e tutela del territorio per il monitoraggio e la prevenzione del rischio, non solo idro-geologico, nella provincia etnea dove insistono diverse criticità Si è insediata lo scorso 18 febbraio, su nomina del consiglio dell'Ordine dei Geologi di Sicilia, la consulta provinciale. Per la prima volta la provincia etnea si dota di questo importante organo professionale che in questo momento storico, con gli avvenimenti che si sono verificati in questo ultimo periodo, riveste un'importanza ancora più rilevante. Nove i componenti della struttura provinciale che hanno visto presenti all'insediamento anche i consiglieri dell'Ordine regionale Giuseppe Caruso, Barbara Forte e Franco Cannavò che hanno salutato con favore la nascita del nuovo organo consultivo composta dai Dott.

