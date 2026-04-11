Iran-Usa oggi i negoziati a Islamabad per consolidare la tregua – Diretta

Oggi, sabato 11 aprile, si svolgono a Islamabad negoziati tra rappresentanti degli Stati Uniti e dell'Iran. L’obiettivo è discutere della tregua in atto tra le due nazioni e valutare possibili passi verso un accordo di pace più stabile. La giornata rappresenta un momento di confronto diretto tra le parti coinvolte nel conflitto, con l’intento di consolidare la tregua vigente.

(Adnkronos) – Giornata cruciale oggi, sabato 11 aprile, per la guerra tra Usa e Iran. Whashington e Teheran si incontrano a Islamabad, in Pakistan, per tentare di stabilizzare la fragile tregua e trasformarla in un accordo di pace più duraturo. Sul tavolo il futuro del programma nucleare iraniano, la presenza militare americana in Medio Oriente. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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