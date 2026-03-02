Obesità ecco chi rischia di più Mentre la dieta mediterranea guarda l’orologio

Uno studio rivela che il 17% dei pazienti seguiti dai Servizi di salute mentale presenta condizioni di obesità, rispetto al 10% della popolazione generale italiana. La ricerca evidenzia un rischio maggiore tra chi soffre di disturbi mentali, sottolineando una differenza significativa tra queste due categorie di persone. La dieta mediterranea, nel frattempo, sembra perdere terreno in termini di aderenza alle raccomandazioni.

Chi soffre di disturbi mentali ha più probabilità di diventare obeso: presenta condizioni di obesità il 17% dei pazienti seguiti dai Servizi di salute mentale, contro il 10% rilevato nella popolazione generale italiana. A certificarlo è la prima indagine sistematica sul rischio di obesità in salute mentale, condotta dalla Società italiana di neuropsicofarmacologia (Sinpf). "Molti studi dimostrano che chi vive con disturbi depressivi, bipolari o schizofrenia presenta un rischio doppio di sovrappeso e obesità rispetto alla popolazione generale", spiegano Claudio Mencacci e Matteo Balestrieri, presidenti della Sinpf.

