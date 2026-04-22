Diciassette nuovi varchi di lettura targhe

Sono stati installati diciassette nuovi varchi di lettura targhe in diverse zone della città. L’intervento, finalizzato a migliorare il controllo e la sicurezza stradale, ha comportato un investimento di circa 170mila euro. La ristrutturazione e l’ampliamento della rete di videosorveglianza comunale sono stati realizzati per integrare i sistemi di monitoraggio già esistenti. Il progetto riguarda anche l’aggiornamento delle apparecchiature e l’ampliamento delle aree coperte.

Investimento da 170mila euro per la ristrutturazione ed ampliamento della rete comunale di videosorveglianza stradale. Dalla ricognizione tecnica effettuata sono stati individuati i siti che necessitano di interventi di aggiornamento tecnologico, consistenti nella sostituzione degli apparati esistenti obsoleti, nella loro ricollocazione o nel riutilizzo di dispositivi recenti e tecnicamente recuperabili. In parallelo l’amministrazione comunale procederà all’ampliamento della rete comunale di videosorveglianza stradale con l’attivazione di 17 nuovi varchi dotati di sistema per la lettura targhe da collocare in corrispondenza dei principali...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Diciassette nuovi varchi di lettura targhe Notizie correlate Sicurezza, 40 varchi intelligenti per la città: leggeranno targhe e colori in tempo realeAl via il nuovo sistema di controllo nazionale targhe e transiti: un monitoraggio capillare che mette a sistema la collaborazione tra centrali... In arrivo 8 nuove telecamere a lettura targheProsegue a Trebaseleghe l'impegno dell'amministrazione comunale al fine di garantire una maggiore sicurezza stradale. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Diciassette nuovi varchi di lettura targhe; ZTL, entrano in funzione le telecamere ai varchi; A Oristano riparte il confronto pubblico sulla ZTL nel centro storico; Casalserugo. Attivi quattro nuovi varchi per lettura targhe. Diciassette nuovi varchi di lettura targheInvestimento da 170mila euro per la ristrutturazione ed ampliamento della rete comunale di videosorveglianza stradale. Dalla ricognizione tecnica effettuata sono stati individuati i siti che ... lanazione.it ZTL, verso nuovi varchi in uscita dal centro storico di RomaIl Progetto di Fattibilità Tecnico Economico relativo alla realizzazione di nuovi varchi per il controllo elettronico dei transiti in uscita dalla ZTL del centro storico di Roma è stato approvato ... ansa.it nicoiodice_official. . 1’Parte - inps paga 23 aprile bonus nuovi nati - lavorazioni ADI SFL #instagram #love #instagood #photooftheday #follow facebook