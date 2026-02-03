Sicurezza 40 varchi intelligenti per la città | leggeranno targhe e colori in tempo reale
A Palermo arriveranno 40 varchi intelligenti per controllare targhe e colori dei veicoli in tempo reale. Il sistema, chiamato SCNTT, permetterà di bloccare in modo più efficace i mezzi rubati o non in regola. I varchi si integreranno nella rete della città per rendere più difficile l’ingresso a chi cerca di aggirare i controlli. La novità punta a rafforzare la sicurezza e a prevenire i reati legati ai veicoli.
Al via il nuovo sistema di controllo nazionale targhe e transiti: un monitoraggio capillare che mette a sistema la collaborazione tra centrali operative e banche dati ministeriali Si scrive SCNTT, Sistema di Controllo Nazionale Targhe e Transiti. Si legge sicurezza integrata, prevenzione tecnologica e, soprattutto, una città che diventa impenetrabile per chi viaggia a bordo di veicoli rubati, segnalati o non in regola. Da fine gennaio, Brescia ha ufficialmente acceso il suo nuovo "scudo" elettronico: una rete capillare di 40 portali posizionati sulle principali arterie cittadine, pronti a monitorare ogni veicolo in entrata e in uscita dal centro urbano.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
