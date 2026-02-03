Sicurezza 40 varchi intelligenti per la città | leggeranno targhe e colori in tempo reale

A Palermo arriveranno 40 varchi intelligenti per controllare targhe e colori dei veicoli in tempo reale. Il sistema, chiamato SCNTT, permetterà di bloccare in modo più efficace i mezzi rubati o non in regola. I varchi si integreranno nella rete della città per rendere più difficile l’ingresso a chi cerca di aggirare i controlli. La novità punta a rafforzare la sicurezza e a prevenire i reati legati ai veicoli.

Al via il nuovo sistema di controllo nazionale targhe e transiti: un monitoraggio capillare che mette a sistema la collaborazione tra centrali operative e banche dati ministeriali Si scrive SCNTT, Sistema di Controllo Nazionale Targhe e Transiti. Si legge sicurezza integrata, prevenzione tecnologica e, soprattutto, una città che diventa impenetrabile per chi viaggia a bordo di veicoli rubati, segnalati o non in regola. Da fine gennaio, Brescia ha ufficialmente acceso il suo nuovo "scudo" elettronico: una rete capillare di 40 portali posizionati sulle principali arterie cittadine, pronti a monitorare ogni veicolo in entrata e in uscita dal centro urbano.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Alia punta sull'innovazione con l'introduzione dei cassonetti intelligenti, dotati di tecnologia digitale per interventi tempestivi.

Un nuovo software sperimentale utilizza telecamere intelligenti per individuare in tempo reale situazioni di rissa e aggressione fisica.

