Dichiarazione dei redditi con CNA ed Epasa-Itaco per evitare errori e sanzioni

Con l’approssimarsi della scadenza per la consegna delle certificazioni uniche, le cosiddette CU, si riaccendono le attenzioni sulla compilazione del modello 730. Per aiutare i contribuenti a evitare errori e sanzioni, alcune associazioni di categoria hanno avviato iniziative di supporto e consulenza. La fase di preparazione si presenta come un momento cruciale per tutti coloro che devono presentare la dichiarazione dei redditi, segnando l’inizio di una stagione importante.

La consegna delle certificazioni uniche, le cosiddette CU, suona un po’ come un campanello d’allarme, quello che segna l’inizio della stagione della dichiarazione dei redditi, in particolare il modello 730, uno strumento fondamentale per milioni di contribuenti. Ma quanti sanno davvero di poter recuperare centinaia di euro grazie a detrazioni poco conosciute? In questo senso, l’apporto delle sedi di Epasa-Itaco, il patronato di CNA, può essere fondamentale per evitare errori e dimenticanze. Le sedi CNA ed Epasa-Itaco sono a disposizione come qualificati centri di assistenza fiscale per la compilazione del modello 730: i consulenti sul territorio garantiscono ogni anno ad oltre 20.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dichiarazione dei redditi, con CNA ed Epasa-Itaco per evitare errori e sanzioni Notizie correlate Dichiarazione dei redditi 2025 in scadenza, ultimo giorno per pagare: come evitare sanzioniPer i contribuenti che hanno saltato la scadenza del 31 ottobre per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2025, il Fisco italiano prevede... Le aliquote scendono e i requisiti diventano più severi. Un’analisi approfondita della Fondazione studi dei consulenti del lavoro fornisce una bussola per orientarsi e per evitare errori nella dichiarazione dei redditiIl tempo dei cantieri aperti in ogni via e della pioggia di incentivi facili sembra ormai un ricordo lontano. Panoramica sull’argomento Presentare la dichiarazione dei redditi il primo giorno, pro e contro730/2026, inviare la dichiarazione dei redditi il primo giorno è davvero una buona idea? Scopri perché la fretta può causare controlli, ritardi nei rimborsi ed errori costosi. money.it Dichiarazioni dei Redditi: l’eccedenza d’imposta nel 730L’Agenzia delle Entrate ha chiarito nei giorni scorsi le corrette modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi con Modello 730/2025 con riferimento all’indicazione di una eventuale ... pmi.it