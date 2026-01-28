Dichiarazione dei redditi 2025 in scadenza ultimo giorno per pagare | come evitare sanzioni

Scaduto il termine del 31 ottobre, molti contribuenti italiani si trovano ancora in ritardo con la dichiarazione dei redditi 2025. Il Fisco dà un’ultima chance per chi non ha ancora presentato i documenti: c’è tempo fino a fine anno per mettersi in regola senza incorrere in sanzioni. Chi ha dimenticato o ha avuto difficoltà a rispettare la scadenza può approfittare di questa finestra, ma deve agire subito.

Per i contribuenti che hanno saltato la scadenza del 31 ottobre per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2025, il Fisco italiano prevede un'ulteriore possibilità per mettersi in regola. Il nuovo termine utile si estende fino a domani, 29 gennaio 2026, così da poter adempiere con costi contenuti grazie all'istituto del ravvedimento operoso. Oltre questa data, la dichiarazione viene considerata omessa, con l'applicazione di sanzioni molto più onerose e l'avvio di un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Chi deve presentare la dichiarazione tardiva. L'appello è rivolto a tutti i contribuenti obbligati che hanno saltato l'appuntamento di ottobre: persone fisiche;

