Le aliquote scendono e i requisiti diventano più severi Un’analisi approfondita della Fondazione studi dei consulenti del lavoro fornisce una bussola per orientarsi e per evitare errori nella dichiarazione dei redditi

Le recenti modifiche alle aliquote fiscali hanno portato a requisiti più rigorosi per i contribuenti. La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha pubblicato un’analisi dettagliata per aiutare i cittadini a orientarsi tra le nuove regole e a evitare errori nella dichiarazione dei redditi. Dopo un periodo di incentivi facili e cantieri aperti ovunque, ora si affronta un quadro più complesso e stringente.

I l tempo dei cantieri aperti in ogni via e della pioggia di incentivi facili sembra ormai un ricordo lontano. Dopo anni di continui cambiamenti normativi, dal 2026 torna il rigore e chiude ufficialmente la stagione dei bonus edilizi per chiunque. Chi, infatti, oggi si trova a sfogliare cataloghi di arredamento o a richiedere preventivi, dovrà fare i conti con una realtà diversa, in cui lo Stato ha deciso di stringere i cordoni della borsa. Ad analizzare lo scenario attuale disegnato dalla nuova Legge di bilancio, l’ultimo studio della Fondazione studi dei consulenti del lavoro che permette di comprendere cosa è davvero cambiato e gli errori da evitare. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Le aliquote scendono e i requisiti diventano più severi. Un’analisi approfondita della Fondazione studi dei consulenti del lavoro fornisce una bussola per orientarsi e per evitare errori nella dichiarazione dei redditi Articoli correlati Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: ristrutturazione e focus su competenze professionali**Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: ristrutturazione e su competenze professionali** A pochi giorni di distanza dal momento in cui... Dichiarazione dei redditi 2025 in scadenza, ultimo giorno per pagare: come evitare sanzioniPer i contribuenti che hanno saltato la scadenza del 31 ottobre per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2025, il Fisco italiano prevede... Approfondimenti e contenuti su Le aliquote scendono e i requisiti... Sismabonus e agevolazioni post-sisma: le nuove regole 2026Guida al nuovo Sismabonus acquisti o per ristrutturazione casa, con gli incentivi fiscali per immobili nei territori colpiti da eventi sismici. msn.com Aliquote rendimento pensione, INPS corregge i conti: riesame e arretrati per i pensionatiL’INPS, con il messaggio n. 787 del 5 marzo 2026, è tornato su un ... msn.com