Il 29 giugno 1994, la principessa Diana è uscita da un’auto a Londra indossando un vestito nero fuori spalla. Questo abito è diventato uno dei più noti nella storia della moda. Dopo quell’uscita, sono state pubblicate interviste e articoli che hanno attirato l’attenzione sui suoi look e sul suo stile. La giornata è rimasta impressa come uno degli appuntamenti più ricordati della sua presenza pubblica.

Il 29 giugno 1994, la principessa Diana scende da un’auto a Londra indossando un elegante abito nero fuori spalla che sarebbe diventato uno degli outfit più celebri della storia della moda. La location era una festa estiva alla Serpentine Gallery, ma il tempismo è ciò che ha reso quel momento indimenticabile. Quella stessa sera, dall’altra parte del paese, infatti, il principe Carlo appariva in televisione nazionale ammettendo pubblicamente di aver avuto una relazione extraconiugale durante il loro matrimonio. Poteva essere una serata definita interamente dallo scandalo. Invece, si è trasformata in una magistrale lezione di gestione dell’immagine pubblica.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Diana e il “vestito della vendetta”: cosa accadde davvero dopo l’intervista di Carlo

The Sea Mystery: An Inspector French Detective Story

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