A quattro anni dall’ultimo album, dopo aver suonato nei templi della musica dal vivo in Italia e oltreconfine e aver riscritto il proprio percorso passo dopo passo, Serena Brancale è pronta a tornare con il suo attesissimo nuovo album: “ SACRO ”, in uscita oggi venerdì 10 aprile. Un disco che racconta chi è diventata Serena oggi. Se “Qui con me” è stata una lettera dedicata alla madre, il nuovo album espande quel racconto e lo rende universale. Gli ingredienti predominanti sono le radici, la spiritualità, l’appartenenza e la libertà, ma allo stesso tempo festa e celebrazione. Un progetto che conferma Serena Brancale come una delle voci più riconoscibili e internazionali del panorama italiano contemporaneo.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Serena Brancale dopo Sanremo torna con “Sacro”, il suo nuovo album: “Ho imparato a convivere con il dolore senza nasconderlo. Ecco cosa mi spaventa davvero oggi” – Intervista video

Serena Brancale, Levante e Delia cantano in anteprima il loro nuovo singolo “Al mio paese”

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