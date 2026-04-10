Cantieri sulla Regina a Moltrasio | traffico a senso unico alternato per oltre due settimane

Lungo la strada Regina a Moltrasio sono in programma lavori sulla rete elettrica che comportano modifiche temporanee alla viabilità. L’amministrazione provinciale di Como ha deciso di attivare un senso unico alternato, che rimarrà in vigore per oltre due settimane. I cantieri sono stati avviati sulla SP71 Vecchia Regina, causando possibili disagi nel traffico locale. La circolazione sarà regolata in modo da limitare i disagi ai residenti e agli utenti della strada.

Nuovi disagi in arrivo lungo la strada Regina. L'amministrazione provinciale di Como ha disposto modifiche temporanee alla viabilità sulla SP71 Vecchia Regina, nel territorio comunale di Moltrasio, per consentire l’esecuzione di lavori sulla rete elettrica.L’intervento riguarda la posa di una. 🔗 Leggi su Quicomo.it Smottamento sulla statale Santa Cristina a Moschiano: traffico a senso unico alternatoMoschiano (AV) – Uno smottamento si è verificato al chilometro 16 della strada statale conosciuta come Santa Cristina, nel territorio del comune di... Traffico in tilt sulla statale 640, senso unico alternato e code di un’oraMattinata di caos lungo la statale 640, nel tratto non ancora ammodernato a una sola corsia. Temi più discussi: Variante Tremezzina, i cantieri ripartono davvero: più mezzi, più controlli e nuove soluzioni sulla Regina; Variante della Tremezzina, Anas: Pronti al pieno regime. Si dovrà attendere metà maggio per il nuovo cronoprogramma; Variante della Tremezzina, verso la ripartenza a pieno regime dei cantieri: Anas garantisce subito dopo Pasqua; Ponte Garibaldi chiuso di notte. Proseguono i lavori per il Brt. Variante Tremezzina, i cantieri ripartono davvero: più mezzi, più controlli e nuove soluzioni sulla ReginaVertice in prefettura a Como: Anas accelera, forze dell’ordine pronte a intensificare i controlli già da Pasqua ... quicomo.it Gestione della viabilità sulla Statale Regina, nuove proposte al tavolo tecnico convocato l’8 aprile in questuraGestione della viabilità sulla Statale Regina, il prossimo mercoledì 8 aprile è in programma il tavolo tecnico annunciato ieri alla riunione istituzionale ... espansionetv.it Infrastrutture, Nord Italia tra cantieri e ritardi: maglia nera per Milano e Genova. Rapporto Oti 2025 x.com CASE DI COMUNITÀ: “FERMI 2 DEI 5 CANTIERI ISPEZIONATI OGGI, E L’UNICA STRUTTURA COMPLETATA È UNA FARSA. NE CHIEDEREMO CONTO” «Casarano, Racale, Taviano, Matino, Sannicola: sono i cantieri delle case di comunità visitati oggi in pr - facebook.com facebook