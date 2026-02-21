Sarno cava crollata | nube di polvere strada sbarrata e paura tra i

A Sarno, una porzione di cava dismessa è crollata ieri pomeriggio, causando una densa nuvola di polvere e la chiusura di una strada vicina. Il crollo ha creato panico tra i residenti e ha reso difficile il passaggio in zona. La ferita aperta sul territorio ha attirato l’attenzione delle autorità, che hanno immediatamente messo in sicurezza l’area. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per verificare eventuali danni o persone coinvolte.

Crollo in cava a Sarno: paura e chiusura della strada, una ferita aperta sul territorio. Una porzione di una cava dismessa è crollata nel pomeriggio di ieri a Sarno, in provincia di Salerno, sollevando una densa nube di polvere visibile anche a distanza e determinando la chiusura immediata della strada nelle vicinanze come misura precauzionale. L’evento ha destato preoccupazione tra i residenti e riapre il dibattito sulla sicurezza delle cave abbandonate e sulla necessità di interventi di messa in sicurezza del territorio. La paura si è diffusa rapidamente tra i residenti di Sarno, una cittadina situata nella piana del Sele, quando una imponente nube di polvere ha oscurato il cielo sopra la frazione di Foce, dove si trova la cava ormai in disuso.🔗 Leggi su Ameve.eu

Crollo in una cava dismessa: nuvola di polvere e strada chiusaUn crollo si è verificato ieri pomeriggio in una cava dismessa a Sarno, provocando una grande nuvola di polvere che si è diffusa nell’aria.

Leggi anche: Chernobyl, quali rischi dopo l'attacco russo? Dalla nube di polvere radioattiva alla reazione a catena, le ipotesi

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.