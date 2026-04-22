“Di Corsa per Serino” è molto più di una semplice manifestazione sportiva. E’ un momento dedicato al ricordo e alla memoria di Felice Pellecchia, storico podista scomparso a soli 61 anni. L’appuntamento con la quarta edizione è per il prossimo 25 aprile: l’evento è organizzato dal Comune di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Di Corsa per Serino, presentata la quarta edizione della gara in memoria di Felice Pellecchia

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