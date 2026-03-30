Comunicato Stampa | Presentata quarta edizione di Una corsa per Gianca

È stata annunciata la quarta edizione dell’evento benefico “Una corsa per Gianca”. La manifestazione coinvolge atleti e cittadini per sostenere una causa sociale. La presentazione si è svolta alla presenza di rappresentanti politici e organizzatori, che hanno illustrato le modalità di partecipazione e le finalità della corsa. L’evento si terrà nel prossimo mese e prevede diverse iniziative collaterali.

Il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale del Veneto, Matteo Baldan, ha presentato oggi, a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa regionale, assieme al presidente della Prima commissione consiliare, Andrea Tomaello (Stefani Presidente), la quarta edizione della manifestazione podistica ‘Una corsa per Gianca' che si svolgerà domenica 12 aprile, a Mirano (VE) - nel quadro della 25' edizione del Festival del Volontariato - con partenza da piazza Martiri della Libertà, alle 9.30, lungo tre percorsi di 12, 8 e 2,5 chilometri; il ricavato dalle iscrizioni verrà devoluto all'associazione ‘La Colonna APS', nata nel 2001 da un'idea di Giancarlo Volpato, in seguito a una grave lesione spinale subita durante una partita di rugby. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Presentata quarta edizione di “Una corsa per Gianca” Articoli correlati Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM: STASERA A TARANTO SECONDA TAPPA DEL TOUR DI ALESSANDO QUARTACOMUNICATO STAMPA La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AIAM - ASSOCAZIONE ITALIANA ATTIVITA... Leggi anche: Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM; GRANDE SUCCESSO IN MAROCCO 3° EDIZIONE FESTIVAL GIOVANI TALENTI MUSICALI I