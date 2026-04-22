Desio quinto ko di fila I play-in si allontanano

A Desio, la squadra ha subito la quinta sconfitta consecutiva, allontanandosi così dalla possibilità di partecipare ai play-in. Nonostante abbia conquistato tre quarti su quattro contro Fiorenzuola, il risultato finale non è stato positivo e non è bastato per interrompere la serie negativa. Questa serie di risultati negativi influisce sulla posizione in classifica e sulla qualificazione alle prossime fasi della stagione.

Sconfitta consecutiva numero cinque per la Rimadesio a cui non basta vincere tre quarti su quattro contro Fiorenzuola per tornare al successo e interromla striscia negativa. Senza Conte e Leoni e con Tarallo, Bartninkas e Tamani non al top della condizione, i bluarancio partono bene ma poi spengono improvvisamente la luce nel terzo quarto perso 27-11 (e un break di 27-5). Bees che così alimentano le loro residue speranze di salvezza diretta affidandosi ai propri cecchini che da dietro l’arco tirano con percentuali altissime (1533 da 3) a cui si aggiungono 13 rimbalzi offensivi. La reazione nel secondo tempo c’è, Mazzoleni e Tornari suonano la carica, Fiorenzuola continua il suo “bombardamento“ dall’arco sul quale la Rimadesio non riesce a trovare una soluzione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Desio, quinto ko di fila. I play-in si allontanano Sun in All 27 Nakshatras | Complete Vedic Astrology Predictions | Career, Personality and Life Path Notizie correlate Basket Serie B, obiettivo play-in. Desio ko a Legnano, ora si fa dura. Guai a fallire contro FiorenzuolaSi complica la strada verso i playin per la Rimadesio che nel derby lombardo di Legnano nell’ultimo turno infrasettimanale della stagione regolare... Napoli Basket, con Cantù arriva il quinto ko di fila in campionatoNon basta l'esordio del neo arrivo Marshall agli uomini di Magro per tornare al successo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Basket, Desio non si sblocca: contro Fiorenzuola arriva il quarto ko consecutivoDESIO - Niente inversione di rotta. Desio scivola sul parquet amico contro Fiorenzuola con il punteggio di 83-88 e subisce il quarto stop di ... monzaindiretta.it Sassari, il ko a Desio complica la situazione: Dinamo avversaria diretta di Treviso per la salvezzaIl PalaDesio è stato teatro di un finale incandescente che ha visto l'Acqua S. Bernardo Cantù imporsi per 80-78 sulla Dinamo Sassari, infliggendo ai sardi la terza ... pianetabasket.com